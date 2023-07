Milano, uomo trovato morto nel 'laghetto' della cava

Il cadavere di un uomo è stato ripescato martedì mattina dal bacino di cava Ongari, a poca distanza dal parco delle Cave, in zona Baggio. L'allarme è scattato verso le 11.30, quando un passante dalla vicina via Caldera ha notato qualcosa in acqua e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

I carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a riportare il corpo in superficie soltanto verso le 14. I medici del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.

Al momento il corpo non è ancora stato identificato. L'unica certezza è che si tratta di una persona di sesso maschile. A una prima analisi esterna, nonostante i segni lasciati dall'acqua, sul cadavere non sembra ci siano tracce evidenti di violenza, ma accertamenti più approfonditi saranno eseguiti dal medico legale. Sulla morte dell'uomo indagano i carabinieri.