Tragedia in montagna, cercatore di funghi lombardo muore nei boschi

Tragedia in montagna per un uomo lombardo di 79 anni, Graziano Favaro, morto mentre si trovava insieme al fratello in cerca di funghi. E' successo in val Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) qualche giorno fa. Secondo quanto viene riferito, Favaro e il fratello si erano inerpicati per i boschi della montagna sopra Dissimo, frazione di Re, separandosi ad un certo punto. Nel pomeriggio, però, l'uomo non è arrivato all'appuntamento con il fratello, che ha dato l'allarme.

Sono immediatamente partite le ricerche da parte del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco e al Sagf. Il 79enne non aveva portato con sé un telefono cellulare e questo ha reso complicato il lavoro dei soccorritori. Qualche ora dopo, il corpo ormai senza vita dell'anziano è stato ritrovato in fondo ad un canalone, sotto il Monte Cavallina, vicino al confine col Canton Ticino. Favaro viveva a Mornago (Varese).