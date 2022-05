Travolto dal treno: morto

Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito dal treno. L'incidente mortale intorno alle 23 di domenica 22 maggio a Cesate, hinterland nord di Milano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ferroviaria e 118, con ambulanza e automedica. Purtroppo per la persona non c'è stato nulla da fare: i traumi e le ferite riportate nell'impatto con il convoglio era troppo gravi. I soccorritori hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto.

Agli agenti della Polfer sono stati affidati i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica del tragico episodio. Al momento la vittima, a causa delle condizioni in cui è stata trovata, non sarebbe ancora stata identificata.