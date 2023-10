Dramma a Milano, uomo trovato morto in strada

Un clochard di circa 60 anni è stato trovato morto nel piazzale del Cimitero Maggiore nella mattinata di mercoledì 11 ottobre. L'uomo pare sia morto per cause naturali, sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura.

Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Un passante si è accorto dell'uomo immobile a terra e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Milano. La vittima non aveva con sé i documenti e non è ancora stata identificata. Secondo quanto trapelato pare che sia morto a causa di un malore.