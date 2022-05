Cade dal balcone mentre aggiusta la tenda e finisce sugli spuntoni: morto

Non c'è stato nulla da fare. È morto l'uomo di 73 anni che era rimasto gravemente ferito lunedì pomeriggio dopo essere caduto dal balcone di casa sua, un appartamento in via villa Rachele a Cinisello Balsamo. Il 73enne, dopo la caduta nel vuoto, era finito sugli spuntoni del cancello condominiale ed era stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda. Lì, dopo una notte passata a combattere, martedì mattina ne è stato dichiarato il decesso.

Pochi i dubbi sulla dinamica della tragedia, ricostruita dai carabinieri. L'anziano, stando a quanto appreso, era su una scala davanti alla finestra per aggiustare la corda di una veneziana. Improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per circa 4 metri, finendo la sua corsa contro la recinzione metallica.

Proprio l'impatto con lo spuntone sarebbe stato fatale. Nonostante l'immediato soccorso dei medici del 118 e dei vigili del fuoco, per lui non c'è stato scampo.