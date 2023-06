Morto a Cinisello Balsamo il noto clochard Muciaccia

Un noto clochard di Cinisello Balsamo (Milano) è stato trovato morto martedì mattina in piazza Antonio Gramsci. L’uomo, Romualdo Muciaccia, aveva 64 anni ed erano molto conosciuto e ben voluto dai cittadini di Cinisello.

A chiamare l’ambulanza poco prima delle 7 sono stati alcuni passanti. In piazza Gramsci sono arrivati due equipaggi con ambulanza e automatica ma per l’uomo non c’era nulla da fare. Presenti anche gli agenti del Commissariato: il 64enne sarebbe stato colto da un malore durante la notte.