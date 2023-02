Clochard morto in strada in pieno centro a Milano, è il terzo in pochi giorni

I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Un uomo, la cui identità non è ancora nota perché era senza documenti, è stato trovato morto martedì mattina in piazzale Biancamano a Milano, in pieno centro città, a due passi dall'Arco della Pace e dal Castello sforzesco.

L'allarme è scattato dieci minuti prima delle 13, quando un testimone ha segnalato la presenza della vittima a terra, nel punto in cui si trovano dei giardinetti, all'angolo con piazza Lega lombarda. I sanitari, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, hanno potuto soltanto constatare la morte dell'uomo, che sarebbe un clochard che viveva in zona. Al lavoro anche la polizia, ma sembra che non ci siano dubbi sulle cause del decesso, avvenuto per cause naturali.

Soltanto giovedì scorso un'altra persona senzatetto era stata trovata priva di vita in centro, in piazza Buonarroti. A scoprire il cadavero dell'uomo, un 68enne, erano stati alcuni volontari. Pochi giorni prima un altro dramma, nel sottopasso Mortirolo, zona Stazione Centrale. Un clochard, un senegalese di 52 anni, era stato soccorso dopo che un altro senzatetto aveva lanciato l'allarme. I medici l'avevano trovato nel suo giaciglio già in arresto cardio circolatorio e non avevano potuto fare altro che dichiarare il decesso.