Milano, uomo trovato morto su una panchina in centro

Disteso su una panchina. Privo di vita. Dramma lunedì mattina in piazzale Principessa Clotilde a Milano, zona Porta Nuova, dove un uomo è stato trovato morto su una panchina nel parchetto che si trova tra la piazza e i bastioni.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 9. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, probabilmente morta nelle ore precedenti.

Le indagini sono affidate alla polizia, ma non ci sono praticamente dubbi che l'uomo - un clochard che viveva in zona e che con sé non aveva documenti - sia deceduto per cause naturali. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.