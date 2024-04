Tragedia alle porte di Milano, trovato un cadavere

Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato trovato a margine della strada provinciale 11 tra Corbetta e Magenta nella notte tra martedì e mercoledì 3 marzo. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Il corpo è stato trovato da un operaio dell’Anas che stava effettuando alcuni lavori. È subito scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e per il momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso. L’ipotesi investigativa più accreditata sembra quella del gesto volontario, non lontano dai resti umani è stata trovata una corda appesa a un albero.

Accanto alla salma sono stati trovati i documenti. Stando a quanto trapelato si tratta di un uomo di cui si erano perse le tracce alcune settimane fa.