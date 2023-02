Funerali di Daniel, 20 anni, morto in Francia in carcere. La famiglia chiede verità

Sono stati celebrati il 15 febbraio, a Rho, i funerali del ragazzo di 20 anni Daniel Radosavljevic, morto il 18 gennaio in Francia nel carcere di Grasse, vicino a Cannes. A salutarlo per l'ultima volta, nella basilica di San Vittore, i suoi familiari e amici, che poi, in serata, si sono stretti nel ricordo del giovane con una fiaccolata nella frazione di Lucernate, dove vive la famiglia.

L'8 febbraio è stata effettuata l'autopsia in Italia. Daniel si trovava nel carcere francese in custodia cautelare perché, l'8 ottobre 2022, era stato arrestato per avere forzato un posto di blocco a bordo di un pick-up, a Cannes. Era accusato di inottemperanza al fermo e tentato omicidio di pubblico ufficiale.

La famiglia vuole verità

Si trovava in isolamento quando, il 18 gennaio, è stato trovato impiccato. La famiglia non crede affatto alla versione del suicidio perché, secondo la mamma, la sorella e il fratellino, Daniel aveva paura di morire e non si sarebbe mai tolto la vita, proprio mentre aspettava la scadenza della custodia cautelare. E anche durante l'ultima telefonata con la mamma, tre giorni prima di morire, non aveva dato segni di volersi togliere la vita.

Per di più, secondo la famiglia, con l'autopsia sarebbero stati trovati sul corpo segni compatibili con un pestaggio, e lui stesso, in una sorta di diario, scriveva che si sentiva in pericolo. La deputata del Pd Laura Boldrini ha presentato un'interrogazione sulla vicenda al ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre la legale della famiglia, Francesca Rupalti, ha presentato un esposto al Tribunale di Roma, che per legge ha competenza per delitti commessi all'estero con vittime cittadini italiani. La mamma ha raccontato anche di una strana telefonata ricevuta da un altro detenuto, via Whatsapp, nel quale le sarebbe stato detto che il figlio era stato picchiato "dalle guardie" lo stesso giorno della morte.