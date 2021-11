Addio a Davide, morto a 25 anni dopo essere precipitato in montagna

Si chiamava Davide Giovanni Peloso il ragazzo che sabato 6 novembre ha perso la vita dopo una fatale caduta alla Grignetta, nel Lecchese. Il giovane, 25 anni, era di Lainate, hinterland nord di Milano.

Il dramma è avvenuto durante un'arrampicata: il giovane alpinista, classe '96, verso le 11.30 era caduto per alcune decine di metri sul Caminetto Pagani, lungo la Direttissima che porta in vetta alla Grignetta. Sul posto erano accorsi soccorso alpino e 118.

Il ragazzo era stato recuperato ancora in vita, sebbene in condizioni molto delicate a causa di pesanti traumi al cranio e al braccio. Ma purtroppo dopo l'elitrasporto in ospedale e il ricovero è spirato. Vani i tentativi di salvarlo: poco dopo l'arrivo al Manzoni di Lecco i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.