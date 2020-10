Milano, trovato un cadavere nel deposito ferroviario di via Ernesto Breda: si indaga

Un uomo è stato trovato cadavere nel deposito ferroviario di via Ernesto Breda a Milano (zona Villa San Giovanni) nella mattinata di giovedì 22 ottobre. A scoprire il corpo, sotto alla carrozza di un treno, sono stati i dipendenti della struttura intorno alle 10.30.

Inizialmente era stato lanciato l'allarme e sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria di Milano. Secondo quanto trapelato pare che la vittima — trovato senza documenti — sia un senzatetto che vive in zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul cadavere non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Gli investigatori ipotizzano che il decesso sia stato causato da cause naturali. Sul caso sono in corso accertamenti.