Tragedia in montagna. Coppia precipita per decine di metri, morto un uomo

Tragedia in montagna, nella zona di Menaggio (Como), domenica 20 agosto. Un uomo di 65 anni di Carugate (Milano), Amalio Diego Mandelli, è morto dopo essere precipitato nel vuoto durante un'escursione in compagnia della moglie, che è viva ma in gravissime condizioni in ospedale.

È successo nel pomeriggio di domenica a Burgatto, in prossimità del sentiero che porta all'orrido della Val di Sangra, un luogo affascinante che attira sempre più visitatori: una specie di canyon scavato negli anni da un torrente, visitabile anche grazie ad alcune passerelle realizzate appositamente. Secondo quanto viene riferito, la coppia stava camminando nel primo tratto del sentiero, quando entrambi sono caduti nel vuoto, precipitando per decine di metri.

L'uomo era precipitato più in basso, fino al letto del torrente, ed è stato raggiunto dai sanitari che, però, non hanno potuto far nulla per salvarlo. Da giù, i soccorritori hanno udito delle urla provenire dall'alto: era la moglie, che aveva terminato la sua caduta su un albero. I tecnici si sono attivati per il recupero e poi la donna è stata portata con l'elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverata. Le sue condizioni vengono definite gravissime.