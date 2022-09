Diego, morto annegato a Fuerteventura: si era trasferito lì per lavoro

Il tuffo, il malore e il dramma. A perdere la vita Diego Suzal, 44 anni, nato in Argentina ma una vita in Brianza dove, con la sua famiglia, si era trasferito quando era un bambino. La tragedia è accaduta domenica 18 settembre a Furteventura, alle Canarie.

Il 44enne sarebbe morto annegato. Nel pomeriggio di domenica è scattato l'allarme dalla zona di Piedra Playa, a El Cotillo. Alcuni bagnanti erano riusciti a recuperare il corpo di Diego che era entrato in mare e poco dopo era scomparso. Quando il personale medico e paramedico è arrivato l'uomo era in arresto cardiocircolatorio. Sono iniziate subito le manovre di rianimazione ed è scattato immediato il trasferimento in elicottero al Policlinico di Fuerteventura. Ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Diego Suzal era cresciuto a Limbiate. Gli studi in città, l'infanzia e l'adolescenza nel quartiere Mombello. Poi a 23 anni insieme ai suoi genitori si era trasferito a Varedo e aveva iniziato a lavorare nel settore immobiliare. Otto anni fa la svolta: la decisione di abbandonare l'Italia e di trasferirsi con la fidanzata a Fuerteventura. Lì l'inizio di una nuova vita. La coppia aveva aperto un bar con fast food.