È morto don Graziano Gianola, il sacerdote è precipitato durante una gita con l'oratorio

Don Graziano Gianola non ce l'ha fatta: è morto a cause delle gravi ferite per la caduta. Il sacerdote della parrocchia di via Varè in zona Bovisa è precipitato in montagna durante una gita con i suoi giovani dell'oratorio (le sue ultime parole). L'incidente è avvenuto lunedì mattina a Brentonico, in Trentino, e la morte è stata comunicata in serata.

Il prete è stato recuperato dall'elicottero del soccorso alpino. Il gruppo stava percorrendo un sentiero a quota 1.500 metri sul livello del mare sotto malga Bes, in un tratto attrezzato con il cordino. È precipitato per circa quindici metri nel dirupo e poi lungo il pendio erboso per almeno altri venti metri. Il gruppo che era con lui non riusciva più a individuarlo e ha chiamato i soccorsi.

Gli uomini in elicottero hanno individuato il sacerdote e l'équipe sanitaria è scesa per soccorrerlo. L'uomo era in gravi condizioni ed è stato stabilizzato e poi portato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Chi era Don Graziano Gianola, il prete morto in montagna

Nato a Premana il 20 settembre 1973, don Graziano era stato ordinato sacerdote il 12 giugno 2004: dopo le prime esperienze nelle parrocchie di Buccinasco e Assago, dal 2013 era Vicario parrocchiale a Milano nella parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio (dal 2014 unitasi alla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo nella Comunità Pastorale "Gesù Buon Pastore"). Era anche insegnante in una scuola media.

"Mi unisco allo strazio della famiglia, dei suoi cari e della sua comunità pastorale - ha dichiarato l'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, appena appresa la notizia - e partecipo alla preghiera di suffragio e di riconoscenza". Non è ancora stata fissata la data delle esequie.