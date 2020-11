Morto don Pigi Perini, ex parroco di Sant'Eustorgio e "padre" delle Cellule di evangelizzazione

E' morto alle 5.30 del 19 novembre don Pier Giorgio Perini, detto "Pigi", storico parroco della basilica di Sant'Eustorgio a Milano: aveva 91 anni. Alla guida della parrocchia di corso di Porta Ticinese per 35 anni, aveva lasciato il ruolo di parroco nel 2012. Papa Francesco, nel 2019, incontrandolo ne aveva benedetto "l'instancabile opera di evangelizzazione".

La basilica resterà aperta venerdì 20 novembre per consentire ai fedeli un omaggio in preghiera, mentre dalle 20 alle 21 è prevista la recita del Rosario. Nella stessa basilica si svolgeranno, sabato 21 alle 11, i funerali che verranno trasmessi in streaming sul canale Youtube di Sant'Eustorgio. "Non lo dimenticheremo mai per il bene che da lui compiuto fra noi, per averci fatto incontrare il volto di Gesù, per averci richiamati alla nostra vocazioni di evangelizzatori, per la fede viva e profonda che ci ha testimoniato sempre", il ricordo della comunità parrocchiale.

Nato a Milano nel 1929, fu consacrato sacerdote nel 1954 e (tranne i priimi due anni di sacerdozio) ha svolto nel capoluogo lombardo il suo servizio sacerdotale. Arrivò in Sant'Eustorgio nel 1977. Dieci anni dopo introdusse in Italia il sistema delle Cellule parrocchiali di evangelizzazione, nato in Florida, dando vita al primo gruppo di laici nella sua parrocchia.