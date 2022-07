Uomo muore travolto dal treno nella fermata di Duomo: metro rossa chiusa

Un uomo di 69 anni è deceduto venendo investito da un treno nella stazione della metropolitana Duomo M1. Il dramma intorno alle 8 di domenica 24 luglio nella banchina in direzione Sesto. Per consentire il lavoro dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, Atm ha chiuso la linea rossa tra Pagano e Pasteur in entrambe le direzioni.

?? M1: abbiamo chiuso la linea tra Pagano e Pasteur dopo un tentativo di suicidio. Sono in arrivo bus per servire la tratta interrotta. pic.twitter.com/4AVU9j9FHt — ATM (@atm_informa) July 24, 2022

Sul posto 118, con ambulanza e automedica, quattro squadre dei vigili del fuoco e carabinieri del Radiomobile e della compagnia di Duomo. Purtroppo per il 69enne, un italiano, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori dopo averlo trovato sui binari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In base a quanto ricostruito, sembra che il signore abbia compiuto un gesto estremo. I rilievi per ricostruire precisamente la dinamica dell'accaduto sono affidati ai militari. Nel tratto chiuso sono stati attivati degli autobus sostituitivi.