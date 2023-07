Travolto e ucciso dal suo stesso furgone mentre cerca di fermarlo

Un tragico infortunio sul lavoro si è verificato venerdì 14 luglio in via Gallarate, a Milano. Un elettricista di 46 anni è stato travolto dal suo furgone, che, secondo quanto è trapelato, si era messo in movimento su una strada in discesa. Al vaglio delle forze dell'ordine le motivazioni di questa manovra.

L'uomo ha cercato di fermare il mezzo, ma è stato schiacciato. I vigili del fuoco hanno provato a liberarlo, sollevando il furgone con dei cuscini ad aria, ma non c'è stato nulla da fare. L'autista è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'ambulanza e un'automedica. Ma troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati dal 46enne.