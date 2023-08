È morto Evaristo Fusar, uno dei più famosi fotogiornalisti italiani

È morto nella notte tra domenica e lunedì a Ottobiano (in Lomellina, nel Pavese), dove viveva da tempo, il fotografo di fama internazionale Evaristo Fusar Imperatore. Aveva 89 anni. Era nato a Milano il 13 marzo 1934 e, dopo il diploma magistrale, iniziò a fare il fotoreporter seguendo nel tempo grandi eventi internazionali. Cominciò all'agenzia Interpix nel 1953, realizzando reportage da Parigi, Madrid e Londra e collaborando con il giornale "Settimo Giorno".

Passò all' "Europeo" nel 1960 e lavorò anche in alcuni set cinematografici, tra cui "Il Gattopardo" e "Deserto Rosso". Nel 1967 passò alla "Domenica del Corriere" e viaggiò per lavoro in tutto il mondo, ritraendo anche varie star di Hollywood tra cui John Ford, Groucho Marx, Bing Crosby, Rita Hayworth e altri ancora. Ebbe 100 copertine della "Domenica", poi nel 1986 passò alla redazione di "Capital" e concluse la carriera da libero professionista.

Cavaliere della Repubblica nel 1974, la città di Milano gli conferì la Medaglia d'Oro di Benemerenza nel 1978. Espose alla Permanente nel 1978 (primo fotografo italiano a cui fu dedicata una mostra personale). Nel 1994 la Galleria Il Diaframma Kodak Cultura di Milano gli dedicò una mostra personale sul cinema. Nel 2006 partecipò alla mostra "I maestri della fotografia" al Guggenheim di Venezia.

Tra i grandi protagonisti del fotogiornalismo italiano, non aveva smarrito la sua passione nemmeno negli anni del ritiro a Ottobiano, dove, a primavera, aveva presentato la mostra "Phone Art", con esposizione di opere realizzate con lo smartphone e stampate su tela.