Precipita l'elicottero: morto in Brasile il pilota originario di Milano

E' morto a quarantotto anni Fabrizio Bonacina, nato a Milano, mentre stava pilotando un elicottero. La tragedia è successa in Amazzonia, in Brasile. Il mezzo è precipitato e non c'è stato niente da fare per l'uomo, che amava anche la pratica sportiva, in particolare lo snowboard. Moltissimi i messaggi di cordoglio e ricordo scritti sulla sua bacheca Facebook da amici e conoscenti.

Molto conosciuto a Madesimo (Sondrio), dove ha vissuto, Bonacina in passato ha lavorato in Brasile e in Nepal. Lascia una figlia di dodici anni.