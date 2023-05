Morto il giornalista Fabrizio Pasquero, ideatore di 'Nonsolomoda' e collezionista di moto d'epoca

È morto a Milano il giornalista Fabrizio Pasquero, specialista in moda. Aveva 85 anni: era nato nel 1938 a Sanremo e, nel 1967, era stato il primo grafico a diventare giornalista professionista. Studiò all'Accademia di Brera di Milano e avviò la sua carriera al settimanale 'Abc', per poi trasferirsi ad 'Amica' finché la Mondadori non lo chiamò a dirigere 'Linea italiana', il primo mensile di moda che faceva concorrenza a 'Vogue Italia'. Mantenne la direzione del mensile dal 1972 al 1985.

Nel frattempo ideò la trasmissione televisiva Mediaset 'Nonsolomoda', andato in onda dal 1984 al 2012. Pasquero era noto in particolare per la sua collezione di moto e auto d'epoca: oltre 250 le prime, circa 40 le seconde. Nella sua collezione, conservata a Chignolo Po (Pavia) e visitabile, anche pezzi molto rari e mezzi da competizione, come la Mv Agusta appartenuta a John Surtees.