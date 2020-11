Tragedia in centro a Milano, trovato un cadavere davanti al Fatebenefratelli: si indaga

Un clochard italiano di 69 anni è stato trovato morto davanti al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenenefratelli di Milano nella mattinata di sabato 28 novembre. Per il momento non è chiaro cosa possa avere provocato il decesso, quasi sicuramente non il freddo, dato che sul corpo — come appreso da MilanoToday — sono state trovate diverse ferite e fratture.

Tutto è accaduto poco dopo le 6.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. A notare il corpo, coperto da alcuni cartoni, è stato il personale dell'ospedale che ha subito lanciato l'allarme. Sul poto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso ma per lui non c'era più niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte, secondo quanto appreso da MilanoToday sulla salma sono state trovate diverse ecchimosi e ferite, inoltre l'uomo presentava fratture a braccia e gambe; non è chiaro se siano state causate da un investimento o da un'aggressione. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto insieme agli agenti della Locale.