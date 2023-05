Morto Flavio Bettinelli, addio al 'direttore' della banda di Vallanzasca

Addio al 'direttore' della Comasina. È morto Flavio Bettinelli, gangster della banda di Renato Vallanzasca nella Milano degli anni '70. A dare il triste annuncio uno dei suoi figli.

Bettinelli, che aveva 73 anni, se ne è andato nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio per un brutto male. Scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, risiedeva in via San Mamete, 51, nel quartiere Adriano.

La carriera nella Milano criminale

Nato a Milano il 9 febbraio del 1950, da giovane aveva fatto parte della mala milanese militando nella banda della Comasina, guidata dal 'bel René', e guadagnandosi il soprannome di 'il direttore'. La sua carriera criminale era iniziata quando, appena 15enne, fuori dalla discoteca Blu Notte di viale Montenero, durante una lite aveva sparato contro due persone, ferendole. Nel 1980, poi, aveva preso parte alla più celebre impresa del gruppo di Vallanzasca, ovvero il rapimento di Emanuela Trapani, 16enne figlia di un imprenditore di Milano. La ragazza era stata liberata dopo quasi due mesi e dietro un riscatto di 219 milioni di lire.

Dagli anni '80 Bettinelli era in sedia a rotelle per via dei due colpi di pistola che gli aveva sparato l'allora marito della sua compagna. Latitante da un anno e mezzo dopo una fuga dai domiciliari, nel 2002 il gangster era stato arrestato in Spagna, in un ristorante di Valencia. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per una pena di 30 anni da espiare in carcere. Condannato per traffico di droga, sequestro di persona, tentato omicidio e rapina, era stato l'ultimo della Comasina a rimanere in libertà.

L'addio dei figli e il funerale

I funerali di Bettinelli si celebreranno nella chiesa parrocchiale di Gesù a Nazaret di via Trasimeno, in quartiere Adriano, sabato 27 maggio alle 14.45. "Per la nostra famiglia - scrive uno dei figli - è stato un buon padre e buon marito e ci ha sempre insegnato a lavorare duro. Dopo tanti anni di sofferenza, quest'anno è finalmente libero". Bettinelli lascia moglie e quattro figli.