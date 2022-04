È morto il fondatore di Radio Maria

È morto a 92 anni nella giornata di martedì 12 aprile Mario Galbiati, sacerdote fondatore di Radio Maria e di Radio Mater. Galbiati si è spento nel suo appartamento nella Casa di Maria ad Albavilla, edificio che raggruppa gli studi di Radio Mater (la sua seconda creazione), la comunità di Maria e la cappellina, dove si prega in diretta radiofonica quasi 24 ore su 24.

"Era il microfono di Maria", ha scritto Avvenire: "Ha inventato un modo nuovo di fare comunicazione: niente pubblicità, fiducia nella provvidenza, volontariato, preghiera e catechesi". Ma prima di iniziare a fare radio Galbiati, nato nel 1930 a Sant'Albino di Monza e ordinato prete dal cardinale Schuster nel 1953, aveva sperimentato altre forme di catechesi alternativa come l'Albavilla cha cha cha (una gara di ballo) ma anche un festival della canzone in stile Sanremo.

Radio Maria arrivò nel 1983 per diffondere gli esercizi spirituali nella parrocchia. Fin dall'inizio si contraddistinse per la sua programmazione, interamente spirituale e dedicata alla religione cattolica, senza alcun introito pubblicitario. Col passare degli anni acquisì sempre più importanza fino a diventare, nel 1987, un'emittente nazionale. Nel 1991, un anno dopo essere diventata un'emittente internazionale (coprendo anche il Canton Ticino), Galbiati fu escluso dall'associazione che aveva contribuito a fondare. Nel 1994 fondò Radio Mater ad Altavilla, paese in cui Galbiati mosse i primi passi come sacerdote e dove tornò poi da guida spirituale.