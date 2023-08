Morto il conduttore di Radio Popolare Francis Bissong

È morto, dopo una breve malattia, Francis Bissong, voce storica di Radio Popolare. La stessa emittente ne ha dato notizia. Arrivato dal Camerun grazie al finanziamento di una zia, cantante locale, si era iscritto all'università a Milano e, tra l'altro, ha contribuito a fondare lo Zimba, un locale di musica afro, per poi collaborare con altri locali tra cui il Soul to Soul.

Conduceva trasmissioni su Radio Popolare, l'ultima delle quali si chiamava AfroRaffa in omaggio a Raffaele Masto. Le trasmissioni in radio vengono definite dai colleghi "vere e proprie iniezioni di una nuova linfa musicale che ci ha aperto un sacco di porte". Di lui, i redattori della radio dicono che "era un uomo bello, elegante e colto. Aveva sempre un libro o un articolo preso da un giornale di mezzo mondo da farti leggere. Voleva sapere il tuo parere, non accettava le strade scontate e banali".

"Resterà per sempre con quello che ci ha insegnato"

"Dentro tutti noi di Radio Popolare - concludono - Francis, con tutto quello che ci ha insegnato, resterà per sempre". Tra i ricordi in rete quello di DjSkizo dei Radical Stuff: "Personaggio da subito legato in Italia al mondo della musica a 360 gradi fondatore di numerosi club e persona speciale con cui parlare di musica. I Radical Stuff ed io in persona ti auguriamo un gran viaggio sicuro andrai da qualche parte a spiegare lo stile come eri solito farlo a noi".