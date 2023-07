Morto a 89 anni Franco Bompieri, barbiere-scrittore dell'Antica Barbieria Colla

È morto a 89 anni Franco Bompieri, conosciutissimo barbiere di Milano, titolare per tantissimi anni dell'Antica Barbieria Colla di via Morone, attività ora condotta dalla figlia Francesca. Classe 1934, arrivò a Milano nel dopoguerra, a 15 anni, con già qualche anno d'esperienza nel suo paese d'origine, Volta Mantovana. Dopo le prime esperienze a Lambrate, trovò impiego dapprima all'Hotel Continental che si trovava in piazza Scala, poi all'Antica Barbieria Colla, rilevandone l'attività dal fondatore Dino.

La sua bottega è stata crocevia di clientela importante, tra politici, imprenditori, banchieri e artisti. Qualche nome? Tronchetti Provera, Romiti, Jannacci. Ma anche il regista Luchino Visconti (che aveva eseguito il primo taglio di capelli da bambino alla Colla e, durante le permanenze a Milano, restò cliente) o il giornalista e scrittore Dino Buzzati. E lo stesso Bompieri, oltre a radere le barbe e tagliare i capelli, si cimentava nella scrittura, pubblicando negli anni parecchi titoli. Uno, del 1980, per Feltrinelli, ripercorreva proprio la sua bottega di barbiere. Il primo, per Longanesi, fu "Il freddo nelle ossa", del 1975. L'ultimo risale al 2012, per Rizzoli: "Robinie a Manhattan".

L'Antica Barbieria Colla resta chiusa per lutto sabato 22 e martedì 25 luglio.