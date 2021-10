Morto Franco Cerri: addio al "jazzista gentile made in Milano'

"Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto Franco Cerri, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo". Così Nicolas Cerri, figlio di Franco, ha annunciato la scomparsa del padre, grande chitarrista del panorama jazz, che aveva 95 anni.

(Cerri protagonista della pubblicità 'dell'uomo in ammollo')

Chi era Franco Cerri

Nato a Milano, nel '26, il musicista è considerato tra i più talentuosi chitarristi italiani della musica jazz. Nel corso della sua lunga e fruttuosa carriera collaborò con artisti del calibro di Chet Baker, Billie Holiday, Dizzy Gilliepsie e Django Reinhardt, oltre che, in Italia, con Mina, Enzo Jannacci e Roberto Vecchioni.

A partire dagli anni '50 iniziò a viaggiare per tutt'Europa con il suo primo Franco Cerri Quintet, arrivando anche a esibirsi al Licoln Center di New York nel '66. Nel 1980, poi, formò un duo con il pianista Enrico Intra, con il quale fondò la "Civica Scuola di Jazz" di Milano. Il musicista ebbe anche un breve interludio come ballerino e attore, mentre per la Rai condusse alcune trasmissioni televisive sul jazz. Negli anni '70 grazie a uno spot in cui compariva immerso in una vasca di detersivo, divenne noto al grande pubblico come 'l'uomo in ammollo'.

(Cerri con il trombettista Chet Baker)

L'addio

Moltissimi i messaggi comparsi sui social per salutare l'icona della musica 'made in Milano', dopo la triste notizia della sua scomparsa. "Ci sono Artisti, anche stilisticamente distanti, che finiscono per influire chiunque si avvicini alla Musica - ha scritto il cantautore Angelo Branduardi -. Uno di questi è sicuramente Franco Cerri, un fuoriclasse della chitarra, un Numero Uno del Jazz mondiale, autodidatta che incredibilmente ha fatto (e farà) scuola". "Purtroppo se ne è andato Franco Cerri, uno dei più grandi - ha commentato su Facebook Dodi Battaglia, cantante e chitarrista dei Pooh -. Sicuramente il più gentile e disponibile uomo, oltreché musicista che io abbia conosciuto. Un vanto per tutti noi chitarristi italiani. Guidaci da lassù. Dodi". "Leggo in questo istante - si legge sul profilo del jazzista Giovanni Guidi - che è morto Franco Cerri. Uno dei padri di tutti i jazzisti e di tutti i chitarristi italiani. Non posso che dirgli ancora grazie per tutto ciò che ha donato al nostro mondo".