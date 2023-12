Operaio di 24 anni precipita da un'impalcatura e muore

Tragedia sul lavoro martedì pomeriggio a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, dove un operaio di 24 anni - di origini egiziane, ma residente a Cinisello Balsamo, nel Milanese - è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 10 metri in un cantiere all'interno di una cava.

In base alle prime informazioni ricostruire da FirenzeToday, il ragazzo stava montando dei pannelli sopra a una struttura quando per cause da accertare uno di questi si è staccato e gli è finito addosso. La caduta a terra è stata rovinosa. Vani tutti i soccorsi. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, l'elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco e il personale Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo però il giovane operaio era già deceduto quando gli sono stati prestati i primi soccorsi.

"Assistiamo all'ennesimo incidente sul lavoro. Un’altra giovane vita perduta, dopo la morte, pochi mesi fa a San Gimignano, di un operaio di 31 anni - ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo -. Da parte mia e dell’intero Consiglio regionale esprimo il cordoglio alla famiglia". "È necessario che le istituzioni tutte - ha continuato Mazzeo - non abbassino la guardia e continuino a vigilare sui temi della sicurezza promuovendo nuove iniziative in tal senso, perché il lavoro non può essere luogo o strumento di morte". Mazzeo ha anche fatto appello ai datori di lavoro e alle organizzazioni che li rappresentano affinché “applichino tutte le norme sulla sicurezza previste dalla legge e si impegnino in iniziative di sensibilizzazione verso i lavoratori e verso i propri colleghi”.

Il giorno prima, lunedì mattina, il 28enne Mohammed Alì - giovane papà di origini egiziane - era morto a Milano mentre lavorava in un cantiere edile in via Parravicini, a due passi dalla stazione Centrale. Il ragazzo era stato centrato da una cassaforma che gli operai stavano manovrando con una gru.