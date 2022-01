L'uomo trovato morto nel garage dove viveva a Cologno Monzese

Aveva allestito un garage come se fosse un piccolo appartamento. È stato trovato morto all'interno. Il dramma è avvenuto alle porte di Milano, a Cologno Monzese, in via Felice Cavallotti.

Sabato mattina, poco dopo le 9, l'uomo è stato ritrovato senza vita nel box dove viveva. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 con ambulanza e automedica ma per lui non c'era già nulla da fare.

L'identità dell'uomo non è ancora certa. Si presume sia un 44enne romeno. A ucciderlo probabilmente ha contribuito anche il freddo della notte. Sul suo decesso stanno comunque indagando gli uomini della Compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni.