Dramma nella notte: precipita nel vuoto e muore

Un uomo di 56 anni è morto precipitando nel vuoto da un palazzo di via Piero Gobetti a Garbagnate Milanese (hinterland Nord di Milano) nella notte tra venerdì e sabato 22 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 56enne.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho che hanno svolto gli accertamenti del caso. L'ipotesi più accreditata, al momento, sembra essere quella del gesto volontario.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.