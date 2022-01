Morto il politico Giacomo Properzj. Vendette a Berlusconi la tv via cavo

E' morto a ottantadue anni Giacomo Properzj, politico milanese del Partito repubblicano italiano (Pri) nella 'prima repubblica'. Era nato a Milano nel 1939 e a marzo avrebbe compiuto ottantatré anni. Laureato in giurisprudenza, dal 1979 era non vedente a causa di un incidente di caccia.

Tra i vari incarichi pubblici ricoperti, è stato sindaco di Segrate dal 1980 al 1983 e presidente della Provincia di Milano dal 1990 al 1992. E' stato inoltre presidente di Aem (ora A2A) e Atm. Dirigente di banca, fondò la televisione via cavo di Milano 2, Telemilanocavo, venduta poi a Silvio Berlusconi per il prezzo simbolico di una lira: il cavaliere ne fece la 'base' per avviare il network di Canale 5.

Coinvolto nell'inchiesta di Mani Pulite per tangenti al Partito repubblicano, restituì all'Aem circa 500 milioni di lire. Giornalista, ha scritto numerosi saggi tra cui 'Padania o cara' (1998) sul periodo secessionista della Lega Nord, 'Breve storia del futurismo' (2009), 'Natale di sangue: D'Annunzio a Fiume' (2010), 'Breve storia della grande guerra' (2013), 'Breve storia di Caporetto' (2017) e 'Vivere e morire a Milano' (2019). Suo anche il romanzo 'Rosa e nero' (2011).

Politicamente lucidissimo, negli ultimi anni curava un blog ('Largo ai vecchi') e un profilo Facebook e aveva aderito a +Europa, a cui era stato iscritto.