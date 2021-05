Morto a 93 anni il poeta Giancarlo Majorino

E' morto giovedì mattina il poeta Giancarlo Majorino. Aveva 93 anni ed è stato esponente di spicco della poesia italiana del Novecento. Era lo zio dell'ex assessore ed ora eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino. Lo rende noto la Casa della Poesia di Milano, di cui era presidente: «Un amico, un grande poeta, un maestro per molti. Da alcuni mesi viveva più appartato ma che continuava, in mezzo alle sue carte, a immaginare nuovi libri e nuovi progetti, si è spento questa mattina».

«La sua - prosegue la nota - è stata una vita intensa e piena, i cui aneddoti rimarranno patrimonio prezioso per gli amici, e di vite ne ha vissute probabilmente molte più di una, nella moltiplicazione delle letture e delle scritture. Lascia tuttavia un vuoto, anche come simbolo di una poesia che fino all'ultimo verso non ha smesso di sperimentare e di misurarsi con il mondo, immersa nelle cose e nella vita».

Nato a Milano il 7 aprile 1928, dopo la laurea in giurisprudenza Majorino si dedica subito alla poesia. E' del 1959 la prima opera 'La capitale del Nord', seguita, nel 1963, da un gruppo di poesie uscite sulla rivista 'Il Menabò'. Nello stesso anno vince il concorso di filosofia e lascia il posto in banca per insegnare nei licei e lasciando. Dopo un anno a Crema, insegna prima al Liceo Einstein e poi all'Ottavo Liceo Scientifico.

Nel 1990 diventa docente presso la Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) di Milano e successivamente pubblica vari libri di poesia, partecipando a numerosi incontri in Italia e all'estero. Tra i suoi versi più importanti, il poema iniziato nel 1969 e pubblicato nel 2008 'Viaggio nella presenza del tempo'. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e apparse su riviste italiane e internazionali.

«Questa mattina - ha scritto il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook - ci ha lasciato Giancarlo Majorino, poeta, cantore della Milano industriale, delle sue contraddizioni e delle lotte sociali del Novecento. Fondatore e presidente della Casa della Poesia di Milano e Ambrogino d'Oro, la sua arte è storia della nostra città".