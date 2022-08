Ha un malore mentre nuota nel mare. Morto un milanese di 73 anni

Ha accusato un malore mentre nuotava in mare: ha perso i sensi ed è caduto sotto gli occhi della figlia. Immediatamente è stato soccorso, ma non ce l'ha fatta. E' morto così, lunedì pomeriggio intorno alle tre, Giancarlo Mazzoleni di Vignate (Milano).

L'uomo, che aveva 73 anni, si trovava a Pineto (Teramo) al mare, durante un periodo di vacanza con la moglie e la figlia. I soccorsi sono stati praticamente immediati: un bagnino lo ha portato a riva e poi, insieme a un medico che si trovava presso la spiaggia, ha tentato di rianimarlo mentre arrivava il personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare.

Morto in mare

Secondo quanto ricostruito, Mazzoleni non era solito recarsi in spiaggia di pomeriggio. Lunedì lo ha fatto, è entrato in acqua (forse per rinfrescarsi, vista l'elevata temperatura) e, quando si trovava a una cinquantina di metri dalla riva, ha avuto il malore. Il corpo è rimasto per quattro ore sulla battigia, a disposizione dell'autoritià giudiziaria di Teramo che poi, secondo quanto riferito, ha disposto l'autopsia. Dei rilievi si è occupata la capitaneria di Porto di Giulianova.