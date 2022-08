Morto Giordano Vimercati. Fu braccio destro di Penati a Sesto e in Provincia di Milano

E' morto Giordano Vimercati, l'ex capo di gabinetto dell'ex sindaco di Sesto San Giovanni, ed ex presidente della Provincia di Milano, Filippo Penati. Lo ha riferito un altro ex sindaco della città, Giorgio Oldrini. "Per me e mia moglie Tina un grande dolore, la scomparsa di un amico di sempre. Ci eravamo conosciuti da ragazzi nella Federazione Giovanile comunista", ha scritto Oldrini ricordando come "gli ultimi dieci anni della sua vita sono stati amareggiati dal coinvolgimento nell'inchiesta su Sesto".

Vimercati, così come Penati. ex presidente della Provincia di Milano e uomo di punta del Pd scomparso nel 2019, era stato coinvolto nell'inchiesta sulle presunte tangenti del cosiddetto 'sistema Sesto'. "Il pm che ne aveva richiesto addirittura l'arresto dopo anni, in udienza fu costretta a chiederne l'assoluzione - ha ricordato Oldrini -. Giordano ne era stato colpito duramente, perché essere sottoposto al linciaggio mediatico e giudiziario per anni è devastante per tutti, ma soprattutto per lui che era stato attivo fin da ragazzo. Ai giustizialisti consiglio di riflettere su casi come quello di Giordano, un processo che è durato un decennio".