Morto a Milano il giornalista Massimo Ranghieri

Addio al giornalista Massimo Ranghieri, morto a Milano a 92 anni. A dare il triste annuncio i familiari. Nato a Genova, scelse di vivere nel capoluogo lombardo, dove lavorò come cronista politico.

Ranghieri iniziò il suo percorso professionale, quando era ancora al liceo, alla Voce Adriatica di Ancona, passando poi all’Avvenire d’Italia a Bologna e, da lì, all’Avvenire a Milano, dove ricoprì le cariche di capo degli esteri, inviato, caporedattore e fondista. In seguito, sempre a Milano, venne nominato caporedattore della sede regionale della Rai. Tra le sue migliaia di interviste agli esponenti della Prima Repubblica, si ricorda quella a Sandro Pertini mentre, sul piano internazionale, quella a Deng Xiaoping. Come inviato, raccontò agli italiani la costruzione del Muro di Berlino, la Primavera di Praga e i conflitti in Medio Oriente.

La regola che lo ha sempre guidato nella professione, e che lui stesso ha lasciato in custodia a chi lo ha conosciuto e seguito, era di non essere mai invadente protagonista. “Il giornalista”, diceva, come ricordano i parenti, “non deve sottrarre spazio all’intervistato, perché il suo ruolo non è quello di costruire la notizia, ma di estrarre dalla notizia quanto di vero, di nuovo e d’interessante può contenere”. Ranghieri lascia la moglie Giuliana Cerasi e i figli Vittoria e Andrea, oltre ai nipoti amatissimi.