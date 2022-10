Precipita in un canalone a 3mila metri d'altezza: uomo muore sul colpo

Il volo nel vuoto e la corsa per cercare di salvargli la vita, purtroppo inutile. Giovanni Gualdrini, 30enne di Milano, è morto in un incidente in montagna avvenuto alla Torre Lavina di Valprato Soana, a un'altitudine di circa 3.050 metri - sulle Alpi Graie, nel Torinese - nella giornata di domenica.

L'allarme è stato dato in serata dai familiari che non lo hanno visto rientrare in casa dall'escursione. Intorno all'1,20 della notte, come riporta TorinoToday, è stato trovato il corpo senza vita da parte dei tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese di Valprato all'interno di un canalone. La caduta non gli ha lasciato scampo.

Ad ora non è stato ancora possibile il recupero della salma. Il magistrato ne ha comunque autorizzato la rimozione, che avverrà in mattinata con l'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco, che hanno collaborato alle ricerche. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Ronco Canavese.