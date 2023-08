Giuseppe Frigerio, milanese di 77 anni, morto precipitato durante una scalata

Tragedia in montagna giovedì 24 agosto 2023. Giuseppe Frigerio, un alpinista di 77 anni che vive a Locate Triulzi (Milano), è morto durante un'escursione sulle montagne lecchesi dopo mezzogiorno. È successo ai Piani di Bobbio, per l'esattezza sullo Zucco Pesciola. Mentre Frigerio si trovava nel tratto terminale della cresta Ongania, è scivolato ed è caduto, precipitando in uno dei canali impervi della zona.

L'allarme è stato diramato a mezzogiorno e un quarto. Si sono precipitati sul posto il soccorso alpino lariano, l'elicottero del 118 e i vigili del fuoco, ma i soccorritori hanno trovato lo scalatore già senza vita. Ne hanno constatato il decesso e hanno portato la salma a valle. I carabinieri sono stati incaricati di accertare la dinamica esatta, su cui comunque vi sono pochi dubbi.