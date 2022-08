Addio a Giuseppe Locati: ingegnere, imprenditore e filosofo

Imprenditore, filosofo, artista. Nel pomeriggio di venerdì 26 agosto è morto Giuseppe Locati, classe 1939. Monzese d'origine, ingegnere, Locati era erede delle Officine omonime fondate dal padre Guido. L'azienda nacque nel 1925 e il marchio è diventato una eccellenza riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

Recentemente l'ingegnere Giuseppe Locati, recordman di brevetti, era stato protagonista anche in tv. Il noto imprenditore - ma anche filosofo, artista e scrittore - aveva aperto le porte della sua casa monzese alle telecamere della Rai, protagonista di "Tutto il bello che c'è", contenitore del Tg2.

La passione per l'arte e i numeri

Locati, classe 1939, ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita. Quando, appena ragazzino, amava dipingere. Almeno due quadri al giorno. Una passione per l'arte che non si è mai fermata ma che, al contrario, si è evoluta e ha visto il monzese esporre le sue opere in tutto il mondo (da New York, a Tokyo, a Londra). E l'ultima mostra era stata ospitata a Milano, nella Chiesa delle Grazie.

A quella vena artistica si è da sempre affiancata quella razionale e matematica che lo ha portato a diventare ingegnere e a far fare il salto di qualità all'azienda di famiglia. Un talento innato che lo ha visto "papà" di tante invenzioni, poi brevettate: le porte basculanti, alcune cancellate e tipi di impalcature e poi quello sci a km lanciato, fino al più recente - nel 2015 - per un nuovo materiale per l’isolamento termico e acustico e due anni dopo lo ha visto aprire una nuova azienda per la produzione di pannelli termoacustici.

Un imprenditore instancabile innamorato del suo lavoro e della vita, autore anche di diversi testi dove filosofia, scienza e fede si intrecciano. L'ultimo saluto all'ingegner Locati è fissato per lunedì 29 agosto, alle 15.30, nel Duomo di Monza.