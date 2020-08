Dramma a Gressoney, precipita per 40 metri sotto gli occhi della moglie: morto milanese

Tragedia martedì mattina a Gressoney, in Val d'Aosta, dove in un incidente in montagna ha perso la vita un 68enne milanese, Marco Colombo. Teatro della tragedia è stato il Col Ranzola, sotto Punta Valnera, a una quota di circa 1.800 metri.

Stando a quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo stava camminando su un sentiero in compagnia di sua moglie quando sarebbe scivolato e sarebbe precipitato per circa 40 metri sul pendio erboso che costeggia la passeggiata.

Colombo è stato immediatamente raggiunto dal soccorso alpino valdostano e da un elicottero della protezione civile, ma per lui ormai non c'era già più nulla da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nella caduta, che gli sono stati fatali. Il corpo del milanese, che era in Val d'Aosta in vacanza, è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Aosta per tutti i controlli del caso, anche se i dubbi sulla tragedia sono davvero pochi.