Tragedia in un hotel del centro, trovato morto un uomo: disposta l'autopsia

L'obiettivo è stabilire le cause della morte. E per questo è stata disposta l'autopsia sul corpo del 62enne ungherese trovato morto in una camera d'albergo in via Mazzini a Milano, pieno centro della città, nella tarda mattinata di martedì 19 aprile.

Per il momento i dettagli emersi sono pochi ma secondo quanto appreso da MilanoToday il decesso sarebbe stato causato da cause naturali. Il magistrato di turno Francesco De Tommasi ha comunque aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo contro ignoti per compiere gli accertamenti, tra i quali l'autopsia.

Il fatto

L'allarme era scattato poco prima delle 12 ed era stato lanciato dal personale dell'albergo, entrato nella stanza per le pulizie. Inizialmente erano stati allertati i sanitari del 112 che erano intervenuti nella camera d'hotel in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica ma i paramedici non avevano potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto, inoltre, erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Milano Duomo a cui sono stati affidati gli accertamenti. Sulla salma, comunque, non era stato trovato nessun segno evidente di violenza. Secondo quanto appreso da MilanoToday l'uomo avrebbe avuto l'ultimo contatto con il personale della struttura nel pomeriggio di pasquetta, lunedì 18 aprile.