Morto Iginio Liberali, addio all'imprenditore 'giardiniere dei sogni'

È morto l'imprenditore Iginio Liberali. Presidente del gruppo internazionale Lu-Ve, che giovedì 22 dicembre ha dato il triste annuncio, aveva 91 anni.

"Cari tutti - ha scritto l'azienda -, con profondo dolore vi annunciamo che Iginio Liberali, presidente e fondatore di Lu-Ve Group ci ha lasciati. Il 'Giardiniere dei sogni', come amava definirsi, si è spento serenamente, circondato dalla famiglia e dalle persone che lo amavano e che lui amava. Ha sognato moltissime cose e molte le ha realizzate". "Lascia a tutti noi - continua la nota - i valori che ha sempre seguito nella sua vita personale e professionale: l’umiltà di continuare a imparare per continuare a crescere, la passione per la vita e per il proprio lavoro, il pensiero, sempre positivo e sempre rivolto al futuro".

Classe '31, nato a Pavia, Liberali iniziò la sua carriera alla Necchi, dove aveva lavorato il padre. Diresse poi Merloni Elettrodomestici Spa e, nel 1985, fondò Lu-Ve Spa. Il gruppo, internazionale e quotato in borsa, è tra le aziende che per questo Natale hanno deciso di regalare bonus ai propri dipendenti. La società, che produce impianti di refrigerazione e si trova a Uboldo al confine tra Varesotto e Milanese, aveva stanziato 3 milioni di euro contro il caro bollette. Così ognuno dei lavoratori ha ricevuto mille euro come aiuto per pagare luce e gas.