Ha un malore durante un'escursione: morto sulla Presolana il 63enne Ildebrando Vignati

Dramma, sabato 19 agosto, alla Presolana: un uomo di 63 anni, Ildebrando Vignati, è morto dopo avere accusato un improvviso malore mentre stava compiendo un'escursione sul monte Visòlo.

Intorno a mezzogiorno e mezza si è accasciato al suolo all'improvviso. Gli amici, che erano con lui in escursione, hanno telefonato al 112. Sul posto è arrivato il soccorso alpino con l'elicottero. Ma purtroppo per il 63enne non c'è stato niente da fare. La salma è stata recuperata col verricello e restituita alla famiglia a Bratto.

Vignati, ingegnere, laureato al Politecnico di Milano e appassionato di montagna, viveva a Lodi e lavorava alla BTicino di Corsico (Milano).