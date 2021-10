Incidente sul lavoro a Opera (Milano): operaio precipita dal tetto, morto

Ancora un incidente mortale sul lavoro, nel giro di pochi giorni, dopo il doppio infortunio di Pieve Emanuele all'Humanitas: stavolta l'incidente si è verificato in un cantiere edile in un capannone in via Staffora 5 a Opera, intorno alle 14.30 di venerdì.

Secondo le primissime e frammentarie informazioni, la vittima sarebbe precipitata per circa 7 metri dopo essere precipitato dal soffitto, a causa del cedimento di quest'ultimo. Per lui, un operaio di 40 anni, non c'è stato nulla da fare.

Inutile dunque l'arrivo sul posto di due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e elisoccorso. Il cuore dell'uomo si è fermato e non è più ripartito.

In via Staffora sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco di Milano e il personale dell'Ats (Azienda territoriale sanitaria)