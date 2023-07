Ragazzo travolto da un treno a Milano: morto

Un ragazzo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 4 luglio, intorno alle 17, nelle adiacenze della stazione di Milano Lambrate.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia ferroviaria. Per la vittima però, che dovrebbe essere un trentenne, non c'era già più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare di più che constatarne il decesso sul posto.

In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, che non si esclude possa essere stato causato da un gesto volontario.