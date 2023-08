Cade dal materassino mentre fa il bagno al lago: morto 32enne

Tragedia al lago per un ragazzo di 32 anni di Carugo, comune del comasco alle porte della Brianza. È morto annegato dopo essere scivolato dal lettino gonfiabile. Pablo Enrique Chavez Chavez, questo il suo nome, si trovava con un gruppo di amici e stava trascorrendo il pomeriggio con la famiglia sulla spiaggetta di Onno, al confine con Valbrona.

Secondo quanto stato possibile ricostruire, il 32enne, di origini peruviane, si era tuffato in acqua con un gonfiabile proprio perché non sapeva nuotare molto bene. A un certo punto, forse per un malore, avrebbe perso la presa ed è scivolato nell'acqua cominciando a agitarsi. Sarebbe stato notato da un passante a riva che ha provato a salvarlo ma senza riuscirci.

Subito è partita la chiamata di emergenza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: in azione la squadra Lago sicuro, sul posto anche i sommozzatori, l'elicottero Drago e quello di Areu decollato da Como, oltre al personale medico del 118 con la Croce Rossa di Asso.