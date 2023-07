Il mistero del cadavere nel laghetto del parco: corpo ancora senza un nome

Né un nome, né un'identità. È ancora mistero sul cadavere scoperto martedì pomeriggio nel bacino di cava Ongari a Milano, nel parco delle Cave meneghino, in zona Baggio. L'allarme è scattato verso le 11.30, quando un passante dalla vicina via Caldera ha notato qualcosa in acqua e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. I carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a riportare il corpo in superficie soltanto verso le 14. I medici del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica, non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.

Il corpo, quasi 24 ore dopo, non è ancora stato identificato. L'unica certezza è che si tratta di una persona di sesso maschile, sui 60 anni circa. A una prima analisi esterna, nonostante i segni lasciati dall'acqua, sul cadavere non sembra ci siano tracce evidenti di violenza, ma accertamenti più approfonditi saranno eseguiti dal medico legale.

L'ipotesi è che il corpo fosse in acqua da una decina di giorni almeno. E proprio la lunga permanenza nel bacino ha reso quasi impossibile utilizzare le impronte delle mani per risalire al nome della vittima. I militari stanno cercando di incrociare il suo ritrovamento con eventuali denunce di persone scomparse in zona, ma ad ora non sono risultati "match" buoni.

Due al momento le ipotesi più accreditate: o il gesto volontario o l'incidente durante un bagno nello specchio d'acqua, non balneabile. Il dramma, però, si sarebbe consumato un paio di settimane fa.