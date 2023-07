Uomo trovato morto nel Lambro a Milano: l'allarme dato da un operaio

Dramma martedì mattina a Milano. Poco dopo le 10.40, il corpo di un uomo - senza documenti con sé e ancora da identificare - è stato trovato nel Lambro meridionale tra via Jan Palach e via Rosa Bianca, in zona Binda, periferia sud della città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco - che si sono occupati delle operazioni di recupero del corpo - e un'ambulanza del 118, anche se i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che sarebbe un nordafricano di circa 40 anni. A dare l'allarme è stato un operaio, che sta effettuando dei lavori per una ditta che sta costruendo una centralina idroelettrica. L'uomo stava lavorando in zona con un escavatore, ha notato il cadavere e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Il corpo, su cui non ci sarebbero segni evidenti di violenza, era in un alveo del corso d'acqua. Le indagini sono affidate ai carabinieri: a loro spetterà il compito di fare luce sulla morte dell'uomo. Il primo passo sarà dare un nome al cadavere.