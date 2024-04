Cede il tetto di un edificio: morto un operaio di 36 anni

Una caduta per diversi metri dal tetto di un edificio del cantiere in cui lavorava. È morto un uomo di 36 anni a Magenta, nella mattinata di venerdì 12 aprile. L'incidente è avvenuto in via Giuseppe Garibaldi, al civico 51. Secondo quanto appreso, la vittima si trovava sul tetto che ha ceduto.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, allertati della gravità della situazione, hanno subito inviato due auto mediche e un'ambulanza in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Magenta ai quali è affidato il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti.