Il cadavere di un ragazzo trovato impiccato dietro la discarica

Macabro ritrovamento martedì pomeriggio a Legnano, nel Milanese, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato impiccato in via Novara, a due passi dalla piattaforma ecologica cittadina.

L'allarme è scattato verso le 16.30 e sul posto sono intervenuti immediatamente gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. Per il ragazzo, però, non c'era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

In via Novara, proprio dietro la discarica, sono arrivati anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini sulla morte del 27enne. L'ipotesi più probabile è che il giovane si sia tolto la vita ma proseguono tutti gli accertamenti per escludere il coinvolgimento di altre persone. Al momento tutte le piste restano aperte.