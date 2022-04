Muore di leucemia a 9 anni, i commosso addio della Castanese

Il piccolo Braian Likmeta è deceduto stroncato dalla leucemia a soli 9 anni a Castano Primo (Milano). Il Comune ha voluto ricordare il piccolo: "Tutta l’Amministrazione comunale si stringe attorno alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve”. I funerali si sono svolti nella parrocchia locale mercoledì 27 aprile.

Il giovanissimo era un calciatore della Castanese, che gli ha dedicato un pensiero in un commosso messaggio sui social: "Non esistono parole giuste da scrivere davanti a un dolore così grande e inaccettabile. Siamo attoniti, con il cuore spezzato e stretti nel silenzio che rimbomba nell’anima. Il piccolo Braian era anche un po' “nostro”, parte della famiglia neroverde, importante per la sua squadra e per i suoi compagni. Un bimbo come pochi che nonostante la vita gli abbia riservato soprattutto dolore e sofferenza, al campo era un privilegio averlo e viverlo. Era l’esempio che vale sempre la pena sognare e lottare fino alla fine. Adesso corri libero piccino, insegui il tuo pallone lassù… Buon viaggio... ".

La squadra, inoltre, gli ha dedicato una maglietta, la numero 7.